Galaxy S25 побил рекорды продаж за всю историю одноимённых серий смартфонов

За 11 дней было сделано 1,3 млн предварительных заказов на модели S25, как отмечается, благодаря улучшенной производительности, лёгкому и тонкому дизайну, а также персонализированным функциям Galaxy AI. Главной причиной покупки стала производительность, включая новейшие возможности процессора и памяти.

Так, флагман Galaxy S25 Ultra с камерой 200 Мп и титановой рамкой оказался особенно популярен. Наиболее востребованными цветовыми вариантами были Titanium Silver Blue и Titanium White Silver для Ultra, а Ice Blue и Silver Shadow для Galaxy S25 Plus и Galaxy S25.

Согласно источнику, в целом серия Galaxy S25 остаётся успешной и привлекает много покупателей.