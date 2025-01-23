Названы лучшие альтернативы новым смартфонам Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra

Помимо очевидных iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max

Главный редактор сайта о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов перечислил лучшие смартфоны-аналоги новой флагманской серии Samsung Galaxy S25. Таких оказалось немало – нашлись и смартфоны, которые превосходят новые корейские флагманы.