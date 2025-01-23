Названы лучшие альтернативы новым смартфонам Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra

Опубликовано 23 января 2025, 08:504 мин.
Названы лучшие альтернативы новым смартфонам Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 UltraПомимо очевидных iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max
Главный редактор сайта о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов перечислил лучшие смартфоны-аналоги новой флагманской серии Samsung Galaxy S25. Таких оказалось немало – нашлись и смартфоны, которые превосходят новые корейские флагманы.
Альтернативы для Samsung Galaxy S25
- Google Pixel 9 Pro. Чуть крупнее (дисплей 6.3” против 6.2” у Samsung), зато предлагает на 20% более яркий дисплей, оптический зум 5x против 3x у Galaxy S25 и более качественные фото на основную камеру. Из минусов – значительно более толстый корпус 8.5 мм против 7.2 мм у Samsung и не выдающаяся автономность: Pixel 9 Pro с 4700 мАч в аккумуляторе работает всего на 5-7% дольше более тонкого Самсунга с 4000 мАч.
- Vivo X200 pro mini и Xiaomi 15. Тоже смартфоны с 6.2”. По камерам примерно равны Galaxy S25, а главное их конкурентное преимущество – аккумуляторы нового типа (кремниево-углеродные вместо литий-ионных) с повышенной ёмкостью при прежних размерах. Поэтому китайские конкуренты предлагают радикально большую ёмкость аккумулятором (5700 мАч у Vivo и 5200 мАч у Xiaomi) и работают на 20-30% дольше корейского конкурента.
Альтернативы для Samsung Galaxy S25+
- OnePlus 13. Производитель называет свои смартфоны «убийцами флагманов» и отчасти это правда – хоть OnePlus 13 и не продаётся в России, на маркетплейсах он доступен за 68 тысяч рублей (с учётом доставки из Китая) и за эти деньги соответствует Самсунгу S25+ по всем параметрам, включая процессор Snapdragon 8 Elite, камеры и водозащиту. Но вдобавок предлагает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч (опять же, кремний-углеродный) против 4900 мАч у Samsung и работает на 25% дольше. И заряжает эти 6000 мАч быстрее – с 0% до 100% за 35 минут. Хотя и самсунговские 58 минут не назовёшь плохим результатом, но корейский флагман всё же заряжает менее ёмкий аккумулятор.
- Honor Magic6 Pro. Изначально позиционировался как конкурент для Samsung Galaxy S24 Ultra, но возросшие цены на новое поколение корейских смартфонов превратили его в конкурента Galaxy S25+. Значительно превосходит «среднего флагмана» Samsung по качеству съёмки фото и видео, в том числе с зумом 5x и 10x. На 20% дольше работает от аккумулятора, а ещё предлагает настоящий Face ID, то есть возможность входить даже в банковские приложения на Android сканированием лица с помощью ИК-сенсора (Samsung сканирует лицо только фронтальной камерой, такое сканирование считается менее точным и банки не позволяют авторизоваться с его помощью в своих приложениях). При этом стоит Honor Magic6 Pro 512 ГБ в сетевых магазинах 110 тысяч рублей против 140 тысяч рублей у Samsung Galaxy S25+. Однако это значительно более тяжёлый и громоздкий смартфон – любителям поджарых Android-флагманов он не подойдёт.
Альтернативы для Samsung Galaxy S25 Ultra
- Vivo X100 Ultra. Самый доступный смартфон с камерами уровня «топ-модели» Samsung. Модель для китайского рынка (хоть и с поддержкой русского языка и Google-сервисов), которую продают на маркетплейсах с доставкой из КНР от 75 тысяч рублей – разница в цене с Samsung Galaxy S25 Ultra двукратная. При такой цене уступает Самсунгу в производительности порядка 15% и со своими 6000 мАч работает дольше Самсунга с 5000 мАч от силы на 10%. Зато предлагает абсолютно такое же качество съёмки фото и видео, разница только в нюансах: Vivo качественнее фотографирует людей (портреты), чётче прорисовывая волосы, подбирая более «живые» оттенки кожи. Samsung лучше стабилизирует (гасит тряску) на видео при съёмке на ходу или на бегу.
- Huawei Pura70 Ultra. Отсутствие предустановленных Google-сервисов Huawei компенсирует оснащением – такой смартфон в сетевых магазинах РФ с 1024 (!) ГБ памяти можно купить за 120 тысяч рублей против стартовых 160 тысяч рублей за Samsung Galaxy S25 Ultra 256 ГБ. По фоточасти флагман Huawei примерно равен Самсунгу, по съёмке видео, особенно ночью, Galaxy S25 Ultra впереди. Слабое место Pura70 Ultra – производительность. Из-за санкций США Huawei был вынужден перейти на фирменные китайские процессоры Kirin, в результате этот флагманский смартфон отстаёт по быстродействию не только от Galaxy S25 Ultra, но и от S24 Ultra и скорее равен быстрейшим смартфонам среднего класса, чем флагманам по процессорной части. Но эти отличия пока заметны лишь в играх, а на скорости работы системы скажутся лишь в перспективе 2-3 лет эксплуатации.
Автор:Вячеслав Логинов
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