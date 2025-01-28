Galaxy S25 сохранил поддержку Bluetooth-стилуса — просто покупать его надо отдельно

Теперь покупатели остались без функций удалённого управления, которыми пользовались с 2018 года, начиная с Galaxy Note 9. Однако оказалось, что Samsung всё-таки создала S Pen с Bluetooth, но продаёт его отдельно.

В пресс-релизе на сайте компании прямо говорится: «S Pen с поддержкой Bluetooth (теперь продаётся отдельно) действует как пульт дистанционного управления в некоторых приложениях, помогая максимизировать производительность».