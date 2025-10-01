Galaxy S25 Ultra обогнал iPhone 17 Pro Max в новом тесте скорости

На этот раз в центре внимания оказался тест скорости запуска приложений и экспорта видео, где неожиданно лидерство закрепил смартфон Samsung.

Несмотря на то, что S25 Ultra работает на прошлогоднем Snapdragon 8 Elite, а iPhone оснащён новейшим A19 Pro, оптимизация софта сыграла ключевую роль.

Уже на первом круге Samsung обогнал соперника на 14 секунд (2:02 против 2:16). Вторая попытка ситуацию не изменила: Galaxy снова удержал преимущество и завершил тест быстрее.