Опубликовано 01 октября 2025, 07:22
1 мин.

Galaxy S25 Ultra обогнал iPhone 17 Pro Max в новом тесте скорости

Неожиданный так-то результат!
YouTube-канал PhoneBuff провёл очередное сравнение двух главных флагманов — Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max.
© Wccftech

На этот раз в центре внимания оказался тест скорости запуска приложений и экспорта видео, где неожиданно лидерство закрепил смартфон Samsung.

Несмотря на то, что S25 Ultra работает на прошлогоднем Snapdragon 8 Elite, а iPhone оснащён новейшим A19 Pro, оптимизация софта сыграла ключевую роль.

Уже на первом круге Samsung обогнал соперника на 14 секунд (2:02 против 2:16). Вторая попытка ситуацию не изменила: Galaxy снова удержал преимущество и завершил тест быстрее.

Особенно удивил этап экспорта видео, где раньше Apple традиционно показывала лучшие результаты. Здесь же iPhone заметно отстал, что эксперты связывают с «сырой» версией iOS 26.

Итог таков: оба устройства остаются крайне мощными, но опыт Galaxy S25 Ultra показывает, что грамотная оптимизация ПО способна компенсировать даже более скромное «железо».

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
