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Опубликовано 11 декабря 2024, 06:45
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Galaxy S25 Ultra останется с ОЗУ на 12 ГБ, как у предшественника

И непонятно, с чем это связано
Согласно новой утечке, на которую сослался портал 9to5Google, будущий флагман Galaxy S25 Ultra от Samsung не получит увеличенную оперативную память. Судя по последним инсайдерским сообщениям, Ultra получит 12 ГБ ОЗУ, как у базовой модели и предшественника.
Galaxy S25 Ultra останется с ОЗУ на 12 ГБ, как у предшественника

© OnLeaks / Androidheadline

Как отмечается, на сегодняшний день Ultra-модели различных линеек Samsung — «вершина того, что компания может предложить в области дизайна смартфонов». Однако, видимо, грядущий Galaxy S25 Ultra не вырвется вперёд по сравнению с предшественником как минимум в одной ключевой характеристике.

По словам обозревателей 9to5Google, такая ситуация вызывает удивление, так как Samsung уделяет большое внимание функциям искусственного интеллекта, которые часто зависят от наличия большего объёма памяти. К примеру, в серии смартфонов Google Pixel 9, которая также в значительной степени ориентирована на ИИ, флагманские модели — Pixel 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold — имеют 16 ГБ оперативной памяти во всех версиях. И только базовый Pixel 9, оснащён ОЗУ на 12 ГБ.

Причины, по которым Samsung не станет увеличивать оперативную память Galaxy S25 Ultra, не раскрываются.