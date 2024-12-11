Galaxy S25 Ultra останется с ОЗУ на 12 ГБ, как у предшественника

Как отмечается, на сегодняшний день Ultra-модели различных линеек Samsung — «вершина того, что компания может предложить в области дизайна смартфонов». Однако, видимо, грядущий Galaxy S25 Ultra не вырвется вперёд по сравнению с предшественником как минимум в одной ключевой характеристике.

По словам обозревателей 9to5Google, такая ситуация вызывает удивление, так как Samsung уделяет большое внимание функциям искусственного интеллекта, которые часто зависят от наличия большего объёма памяти. К примеру, в серии смартфонов Google Pixel 9, которая также в значительной степени ориентирована на ИИ, флагманские модели — Pixel 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold — имеют 16 ГБ оперативной памяти во всех версиях. И только базовый Pixel 9, оснащён ОЗУ на 12 ГБ.

Причины, по которым Samsung не станет увеличивать оперативную память Galaxy S25 Ultra, не раскрываются.