Galaxy S25 Ultra показал ещё большую производительность в очередном бенчмарке

Опубликовано 26 сентября 2024, 21:451 мин.
Galaxy S25 Ultra показал ещё большую производительность в очередном бенчмаркеУровень работы растёт
Флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra появился в новой записи на бенчмарке Geekbench. Эта запись показывает, что процессор Snapdragon 8 Gen 4, которым оснащена модель, имеет более высокие частоты работы по сравнению с предыдущим тестами этих же аппаратов.
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Как пишет портал SamMobile, базовая частота шестиядерного процессора составляет 3,53 ГГц по сравнению с предыдущим значением в 2,78 ГГц. А двухъядерный кластер работает на частоте 4,47 ГГц по сравнению с 4,09 ГГц ранее.
Новые результаты Geekbench показывают, что Galaxy S25 Ultra набрал 3 011 баллов в одноядерном тесте и 9 706 баллов в многоядерном тесте, что является улучшением по сравнению с предыдущими данными.
«Хотя бенчмарки не всегда отражают реальную производительность устройства, новые результаты указывают на то, что Snapdragon 8 Gen 4 с более высокими частотами процессора действительно улучшает производительность Galaxy S25 Ultra», — отмечает источник.
Источник:SamMobile
Автор:Андрей Кадуков
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