Galaxy S25 Ultra показал ещё большую производительность в очередном бенчмарке

Как пишет портал SamMobile, базовая частота шестиядерного процессора составляет 3,53 ГГц по сравнению с предыдущим значением в 2,78 ГГц. А двухъядерный кластер работает на частоте 4,47 ГГц по сравнению с 4,09 ГГц ранее.

Новые результаты Geekbench показывают, что Galaxy S25 Ultra набрал 3 011 баллов в одноядерном тесте и 9 706 баллов в многоядерном тесте, что является улучшением по сравнению с предыдущими данными.