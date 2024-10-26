Galaxy S25 Ultra получит более яркий экран по сравнению с другими моделями

Опубликовано 26 октября 2024, 23:151 мин.
Galaxy S25 Ultra получит более яркий экран по сравнению с другими моделямиОб этом рассказал известный инсайдер
Известный инсайдер ICE Universe сообщил о внедрении Samsung нового OLED-материала M14 собственного производства в дисплей ожидаемого флагмана Galaxy S25 Ultra. Новый материал, как ожидается, обеспечит повышение точности цветопередачи, углов обзора и яркости.
В связи с этим инсайдер рассказал, что флагманская модель предложит более высокую пиковую яркость, более точные цвета и больший угол обзора. По словам ICE Universe, одна из главных особенностей S25 Ultra — обновлённый плоский дисплей.
По информации и этого инсайдера, и некоторых других источников, телефон получит 6,86" панель, что немного больше, чем 6,8" дисплей S24 Ultra. Яркость нового экрана может увеличиться примерно на 20-30% и достигнуть 3100-3400 нит, «что станет значительным улучшением по сравнению с пиковой яркостью предшественника в 2600 нит».
При этом инсайдер не привёл других подробностей. Напомним, презентация Galaxy S25 Ultra состоится в январе 2025 года.
Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков