Galaxy S25 Ultra проверили на прочность: смартфон выдержал падение с высоты головы

Смартфон уронили с высоты головы — мужчина среднего роста. Тест на падение показал, что переднее и заднее стёкла не повредились, а кольца вокруг камеры «остались в порядке». Титановая рамка получила повреждения, но эти следы были легко удалены.

Как отмечается, титановая рамка прочнее алюминиевой, «и этот переход оправдан». Также камеры с подвижными частями внутри остались полностью функциональными. Стекло Gorilla Armor 2 показало, что при падении прочнее, чем оригинальное Armor.

«В целом Galaxy S25 Ultra является прочным телефоном и находится на уровне или даже лучше своего предшественника, Galaxy S24 Ultra», — резюмировал обзорщик.