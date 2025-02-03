Galaxy S25 Ultra возглавил топ-10 смартфонов февраля 2025 года по версии Tom's Guide

Опубликовано 03 февраля 2025, 07:331 мин.
Galaxy S25 Ultra возглавил топ-10 смартфонов февраля 2025 года по версии Tom's GuideПодборка на удивление интересная
Эксперты Tom’s Guide собрали свежий рейтинг лучших смартфонов, доступных в продаже.
Первое место занял Samsung Galaxy S25 Ultra — флагман с мощной камерой, высокой производительностью, поддержкой стилуса и хорошей автономностью.
На втором месте — iPhone 16 Pro Max, который выделяется автономностью и мощной камерой. Google Pixel 9 Pro занял третью позицию благодаря передовым ИИ-функциям и стабильной ОС.
В топ-5 также вошли Google Pixel 8a — лучший Android-смартфон по соотношению цены и возможностей, и OnePlus 13, предлагающий топовый чип Snapdragon 8 Elite по более доступной цене.
Вместе с тем в топ-10 нашлось место iPhone 16, базовому Samsung Galaxy S25, субфлагману OnePlus 13R, складному OnePlus Open и Samsung Galaxy S24 FE — доступному смартфону с ИИ-функциями.