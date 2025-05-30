Телефоны
Опубликовано 30 мая 2025, 20:52
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Galaxy S25 Ultra возглавил топ лучших смартфонов на май 2025 по версии Tom’s Guide

Интересная подборка вышла
Портал Tom’s Guide опубликовал рейтинг лучших смартфонов на конец мая 2025 года.
Galaxy S25 Ultra возглавил топ лучших смартфонов на май 2025 по версии Tom’s Guide
© Tom's Guide

Главным фаворитом стал Samsung Galaxy S25 Ultra — он признан самым сбалансированным устройством по совокупности характеристик: мощный чип, универсальные камеры, большой AMOLED-экран и отличная автономность.

Среди альтернатив на iOS — iPhone 16 Pro Max, а лучшим доступным флагманом на Android назвали OnePlus 13. Для поклонников нестандартного дизайна эксперты рекомендуют Nothing Phone (3a) Pro, а среди компактных моделей с ИИ-функциями выделили Google Pixel 9 Pro.

В бюджетном сегменте до $500 лидирует Google Pixel 9a — он существенно обошел своего предшественника по производительности и фотокачеству. Лучшей раскладушкой стала Motorola Razr Ultra (2025), а самым удачным тонким смартфоном — Galaxy S25 Edge.

Для тех, кто хочет компактный, но производительный Samsung, оптимальный выбор — Galaxy S25, который сочетает небольшой форм-фактор с флагманской начинкой.