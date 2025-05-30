Galaxy S25 Ultra возглавил топ лучших смартфонов на май 2025 по версии Tom’s Guide

Главным фаворитом стал Samsung Galaxy S25 Ultra — он признан самым сбалансированным устройством по совокупности характеристик: мощный чип, универсальные камеры, большой AMOLED-экран и отличная автономность.

Среди альтернатив на iOS — iPhone 16 Pro Max, а лучшим доступным флагманом на Android назвали OnePlus 13. Для поклонников нестандартного дизайна эксперты рекомендуют Nothing Phone (3a) Pro, а среди компактных моделей с ИИ-функциями выделили Google Pixel 9 Pro.

В бюджетном сегменте до $500 лидирует Google Pixel 9a — он существенно обошел своего предшественника по производительности и фотокачеству. Лучшей раскладушкой стала Motorola Razr Ultra (2025), а самым удачным тонким смартфоном — Galaxy S25 Edge.

Для тех, кто хочет компактный, но производительный Samsung, оптимальный выбор — Galaxy S25, который сочетает небольшой форм-фактор с флагманской начинкой.