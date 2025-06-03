Galaxy S25 возглавил топ-10 компактных смартфонов по версии Gizmochina

На первом месте — Samsung Galaxy S25 с 6,2-дюймовым экраном, топовым чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy и флагманской камерой. Это самая компактная модель в списке.

Второе место досталось Vivo S30 Pro Mini с 6,31-дюймовым дисплеем и батареей на 6500 мАч. Замыкает тройку iPhone 16 Pro — один из самых мощных смартфонов с лучшими возможностями видеосъемки.

В первую пятерку также вошли Pixel 9 Pro, признанный лучшим Android-аналогом iPhone 16 Pro, и Xiaomi 15 с 6,36-дюймовым экраном, быстрой зарядкой и отличной автономностью.

С шестого по десятое места расположились Vivo X200 Pro Mini, Google Pixel 9a, раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr Ultra и Xiaomi Mix Flip. Популярность компактных моделей продолжает расти, а производители активно расширяют свои линейки в этом сегменте.