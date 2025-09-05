Galaxy S26 Edge скопирует дизайн блока камеры у iPhone 17 Pro

На снимках макетов видно, что у базового S26 и флагманского S26 Ultra камеры будут располагаться в привычных блоках с небольшим выступом, тогда как Edge обзаведётся более необычным решением — широким модулем, который протянется поперёк всей задней панели.

Такое решение напоминает грядущий iPhone 17 Pro, рендеры которого показывают почти идентичный «остров» под камеру.

Если утечки подтвердятся, Edge станет первым смартфоном Samsung за последние годы, открыто копирующим дизайн у Apple. Это явно вызовет оживлённые споры среди фанатов обеих компаний.

Ожидается, что Galaxy S26 Edge заменит в линейке версию Plus, продолжив курс на ультратонкий корпус. Анонс серии Galaxy S26 традиционно намечен на январь 2026 года, тогда как iPhone 17 представят уже 9 сентября.