Galaxy S26 откажется от монополии Gemini и позволит выбирать ИИ-модель по умолчанию

Если в текущих флагманах Galaxy основной упор сделан на Google Gemini, то серия Galaxy S26 предложит многоагентную ИИ-среду, где пользователь сам сможет выбрать предпочитаемую модель ИИ.

Об этом в интервью Bloomberg заявил Вон-Джун Чой, глава мобильного подразделения Samsung. По его словам, компания разработала гибкую архитектуру, которая поддерживает интеграцию разных ИИ-ассистентов, при условии высокого качества и плавной работы.

В числе потенциальных партнёров — Perplexity AI, в которую Samsung якобы планирует инвестировать, чтобы встроить её возможности прямо в систему смартфонов Galaxy.

Это решение должно сделать пользовательский опыт более настраиваемым и разнообразным, а не ограниченным одним провайдером.

Серия Galaxy S26, ожидаемая в начале 2026 года, может стать первым поколением Galaxy с поддержкой выбора ИИ по умолчанию, что станет серьёзным отходом от текущей зависимости от Google.

Это также усилит конкуренцию в сфере ИИ на мобильных устройствах и откроет двери новым разработчикам.