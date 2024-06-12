Galaxy S26 получит аналог Face ID для сканирования лица

Опубликовано 12 июня 2024, 21:00
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Galaxy S26 получит аналог Face ID для сканирования лицаНо работать эта технология будет иначе
Инсайдер Sawyergalox рассказал о том, что ожидаемая в Galaxy S25 биометрическая система PolarID будет встроена в флагманские модели серии S26.
© Future
Изначально Samsung предполагала оснастить модулем распознавания лица, аналогичного Face ID, линейку S25, но, по словам инсайдера, у компании возникли проблемы с финансированием проекта.
Как отмечается, дополнительные сенсоры для PolarID не нужны. Биометрическая система будет работать посредством селфи-камеры смартфона. От Face ID отличается тем, что в iPhone эта технология работает на основе инфракрасного точечного проектора, создающего трёхмерную модель лица.
Источник:Notebookcheck
Автор:Андрей Кадуков