Galaxy S26 получит аналог Face ID для сканирования лица

Изначально Samsung предполагала оснастить модулем распознавания лица, аналогичного Face ID, линейку S25, но, по словам инсайдера, у компании возникли проблемы с финансированием проекта.

Как отмечается, дополнительные сенсоры для PolarID не нужны. Биометрическая система будет работать посредством селфи-камеры смартфона. От Face ID отличается тем, что в iPhone эта технология работает на основе инфракрасного точечного проектора, создающего трёхмерную модель лица.