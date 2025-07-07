Galaxy S26 Ultra будет мощнее, тише и красивее — Android Headlines раскрыли основные изменения

Смартфон сохранит 6,9-дюймовый дисплей, но станет визуально изящнее за счёт ещё более тонких рамок и исчезновения выступающих колец камер, вызывавших споры у пользователей.

Под капотом — Snapdragon 8 Elite Gen 2, созданный по 3-нм техпроцессу TSMC и, вероятно, с заводским разгоном для Galaxy. Для охлаждения предусмотрена увеличенная паровая камера, на 20% больше по сравнению с S25 Ultra.

Объём оперативной памяти теперь 16 ГБ во всех версиях, включая базовую с 256 ГБ хранилища. Основная камера останется 200-Мп (ISOCELL HP2), но получит новое стекло. Также ожидается улучшенный 12-Мп телефото-модуль (3x), 50-Мп ультраширик и 50-Мп перископ (5x). Добавлен лазерный автофокус и новый движок обработки изображений ProVisual Engine.

S Pen останется с полноценным дигитайзером, а сам смартфон сохранит защиту по стандарту IP68. Полноценный анонс ожидается в начале 2026 года.