Galaxy S26 Ultra получит рекордно быструю зарядку в истории смартфонов Samsung

По его данным, новинка получит поддержку 60-ваттного питания, что сделает её самой быстрой в истории линейки Galaxy Ultra. Ранее в базе данных китайского регулятора появилась запись, где модель указывалась с прежними 45 Вт, как у Galaxy S25 Ultra.

Это породило сомнения в том, что Samsung решится на апгрейд. Однако инсайдер утверждает, что в глобальной версии характеристики будут выше, и именно Ultra станет первым устройством компании с заметным ускорением зарядки.

Для сравнения, конкуренты из Китая уже предлагают зарядку мощностью 100 Вт и выше, и пользователи давно ждут, когда Samsung ответит на этот вызов. Презентация линейки Galaxy S26 ожидается в I квартале 2026 года.