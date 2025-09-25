Galaxy S26 Ultra получит рекордно быструю зарядку в истории смартфонов Samsung

Опубликовано 25 сентября 2025, 07:221 мин.
Galaxy S26 Ultra получит рекордно быструю зарядку в истории смартфонов SamsungНеужели мы дождемся?
Инсайдер Ice Universe сообщил, что грядущий Galaxy S26 Ultra станет первым смартфоном Samsung, который превысит лимит в 45 Вт проводной зарядки.
По его данным, новинка получит поддержку 60-ваттного питания, что сделает её самой быстрой в истории линейки Galaxy Ultra. Ранее в базе данных китайского регулятора появилась запись, где модель указывалась с прежними 45 Вт, как у Galaxy S25 Ultra.
Это породило сомнения в том, что Samsung решится на апгрейд. Однако инсайдер утверждает, что в глобальной версии характеристики будут выше, и именно Ultra станет первым устройством компании с заметным ускорением зарядки.
Для сравнения, конкуренты из Китая уже предлагают зарядку мощностью 100 Вт и выше, и пользователи давно ждут, когда Samsung ответит на этот вызов. Презентация линейки Galaxy S26 ожидается в I квартале 2026 года.