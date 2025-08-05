Galaxy S26 Ultra сохранит устаревший сенсор камеры, но получит диафрагму f/1.4

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Ice Universe, уточнив, что сенсор останется прежним, несмотря на ожидания перехода на более крупную матрицу от Sony.

Однако камера все же получит важное улучшение: объектив с диафрагмой f/1.4 вместо прежней f/1.7. Это позволит пропускать на 47% больше света, что улучшит съёмку в условиях недостаточного освещения.