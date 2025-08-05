Galaxy S26 Ultra сохранит устаревший сенсор камеры, но получит диафрагму f/1.4

Galaxy S26 Ultra сохранит устаревший сенсор камеры, но получит диафрагму f/1.4Есть даже шанс на двойную либо полноценную переменную ее вариацию
Об этом сообщил авторитетный инсайдер Ice Universe, уточнив, что сенсор останется прежним, несмотря на ожидания перехода на более крупную матрицу от Sony.
Однако камера все же получит важное улучшение: объектив с диафрагмой f/1.4 вместо прежней f/1.7. Это позволит пропускать на 47% больше света, что улучшит съёмку в условиях недостаточного освещения.
В то же время столь светосильная оптика может оказаться не лучшей для дневных фото. В связи с этим, по данным инсайдера, Samsung рассматривает возможность возвращения функции двойной диафрагмы.
Она применялась в Galaxy S10 и могла переключаться между f/1.5 и f/2.4. Не исключено, что в S26 Ultra появится либо обновлённая версия двойной диафрагмы, либо полноценная переменная, как у конкурентов. Напомним, что анонс флагмана ожидается в начале 2026 года.