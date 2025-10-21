Galaxy S26 Ultra тоже получит Exynos 2600 — Snapdragon не будет вовсе

По данным корейских источников, все модели серии Galaxy S26 (включая S26 Ultra) выйдут только с Exynos 2600 — без единой версии на процессоре Qualcomm.

Ранее предполагалось, что базовые Galaxy S26 и S26 Pro получат Exynos, а Ultra сохранит Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако новая информация подтверждает обратное: топовый флагман также будет работать на Exynos.

Это станет первым случаем за четыре года, когда старшая модель Galaxy полностью откажется от решений Qualcomm.

Внутренние тесты Samsung показывают впечатляющие результаты — Exynos 2600 демонстрирует до 15% прироста производительности CPU и до 75% по GPU по сравнению с предыдущим поколением, а также опережает Snapdragon 8 Elite Gen 5 по ИИ-обработке примерно на 30%.

Компания добилась улучшений, в частности, благодаря отдельному модему, что позволило увеличить площадь под CPU и GPU.

Однако эксперты отмечают, что Samsung ещё предстоит убедить поклонников, традиционно скептически настроенных к Exynos-чипам.