Набранные смартфоном 1930 баллов в одноядерном и 6276 баллов в многоядерном тестах подтверждают, что устройство не сможет конкурировать с более мощными складными моделями на Snapdragon.

Кроме процессора, устройство получит 8 ГБ оперативной памяти, что также свидетельствует о попытке снизить стоимость.