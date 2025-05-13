Опубликовано 13 мая 2025, 11:001 мин.
Galaxy Z Flip 7 FE получит Exynos 2400 — компромисс ради ценыВпрочем, вряд ли кто-то из-за этого расстроится
Samsung готовит к выпуску Galaxy Z Flip 7 FE — свой самый доступный складной смартфон нового поколения. Устройство получит чип Exynos 2400, что стало одним из ключевых компромиссов ради снижения цены.
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Это прошлогодний флагманский процессор Samsung, который уступает по производительности Snapdragon 8 Gen 3, используемому в более дорогих моделях компании.
По данным бенчмарка Geekbench 6, Exynos 2400 в Galaxy Z Flip 7 FE будет работать с конфигурацией 1+2+3+4, включая одно производительное ядро, два высокопроизводительных, три сбалансированных и четыре энергоэффективных ядра.
Набранные смартфоном 1930 баллов в одноядерном и 6276 баллов в многоядерном тестах подтверждают, что устройство не сможет конкурировать с более мощными складными моделями на Snapdragon.
Кроме процессора, устройство получит 8 ГБ оперативной памяти, что также свидетельствует о попытке снизить стоимость.