Galaxy Z Flip 7 стал первым смартфоном в серии с поддержкой ПК-режима Samsung DeX

Смартфон стал тоньше, получил увеличенные экраны и впервые в линейке работает на фирменном чипе Exynos, а не Qualcomm.

Главной новостью стало появление поддержки Samsung DeX — фирменного десктопного режима, ранее доступного лишь на флагманах Galaxy и планшетах. Однако Flip 7 поддерживает только беспроводной DeX: подключение к монитору или ТВ по HDMI невозможно.

Это избавляет от необходимости в кабелях, но снижает стабильность и производительность интерфейса по сравнению с проводным подключением.

Ранее Samsung заявляла, что отказ от DeX в Flip-смартфонах был связан с перегревом. Благодаря увеличенному корпусу и чипу Exynos 2500 компания, похоже, смогла решить эту проблему — хотя и с ограничениями.