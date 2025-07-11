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Опубликовано 11 июля 2025, 07:37
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Galaxy Z Flip 7 стал первым смартфоном в серии с поддержкой ПК-режима Samsung DeX

Но есть нюанс
На презентации Unpacked 2025, Samsung представила Galaxy Z Flip 7 — и это, пожалуй, самое заметное обновление в серии за последние годы.
Galaxy Z Flip 7 стал первым смартфоном в серии с поддержкой ПК-режима Samsung DeX
© SamMobile

Смартфон стал тоньше, получил увеличенные экраны и впервые в линейке работает на фирменном чипе Exynos, а не Qualcomm.

Главной новостью стало появление поддержки Samsung DeX — фирменного десктопного режима, ранее доступного лишь на флагманах Galaxy и планшетах. Однако Flip 7 поддерживает только беспроводной DeX: подключение к монитору или ТВ по HDMI невозможно.

Это избавляет от необходимости в кабелях, но снижает стабильность и производительность интерфейса по сравнению с проводным подключением.

Ранее Samsung заявляла, что отказ от DeX в Flip-смартфонах был связан с перегревом. Благодаря увеличенному корпусу и чипу Exynos 2500 компания, похоже, смогла решить эту проблему — хотя и с ограничениями.

Источник:SamMobile
Автор:Булат Кармак
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