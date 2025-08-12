Galaxy Z Flip7 возглавил топ-6 складных смартфонов 2025 года по версии Tom’s Guide

Эксперты отметили его как самое сбалансированное устройство с гибким экраном с улучшенной автономностью, быстрым процессором, качественными камерами, тонким корпусом и полезными ИИ-функциями при разумной цене.

На втором месте расположился Samsung Galaxy Z Fold7 в форм-факторе книжки с камерой на 200 Мп, тонким корпусом, мощным чипом и новым надежным шарниром.

Третью строчку занял Motorola Razr Ultra 2025, который выделяется рекордной автономностью среди гибких моделей и ИИ-функциями Moto AI. Лучшим бюджетным вариантом стал Motorola Razr 2025 с хорошим балансом характеристик и стильным дизайном.

В топ также вошел OnePlus Open, который остается лидером по многозадачности благодаря функции Open Canvas, и Google Pixel 9 Pro Fold, признанный лучшим по ИИ-возможностям, особенно в редактировании фото.