Galaxy Z Fold 6 получит те же камеры, что использовались в Fold 4

Если эти слухи окажутся правдой, фотографы не будут впечатлены. Z Fold 6 будет оснащен знакомой трехлинзовой системой задней камеры с 50-Мп основным датчиком, 10-Мп телеобъективом и 12-Мп ультраширокоугольным объективом. Эта система, хотя и является достойной, не может конкурировать с последними флагманами, которые могут похвастаться расширенными возможностями зума и улучшенной работой в условиях низкой освещенности.

Разочарование распространяется и на расположенную под дисплеем камеру selfie. По слухам, в Z Fold 6 будет установлен тот же 4-Мп сенсор, что и в Z Fold 3 в 2021 году. Хотя камеры под дисплеем — это технологическое чудо, более низкое разрешение может привести к более мягким и менее детализированным селфи.

У любителей камер есть проблеск надежды. Шепот о «Galaxy Z Fold 6 Ultra» указывает на возможную модель более высокого уровня с потенциально лучшими камерами. Однако подробностей об этом устройстве пока мало.

По слухам, запуск состоится в «начале» июля, поэтому мы можем ожидать, что в ближайшие месяцы появится больше информации о планах Samsung по выпуску складных устройств. Решение отказаться от усовершенствования камеры в стандартном Z Fold 6 заставляет задуматься о приоритетах Samsung на рынке складных устройств. Сосредоточатся ли они на совершенствовании складного форм-фактора или сделают приоритет на инновациях камеры, чтобы конкурировать с традиционными флагманами? Только время и будущие утечки покажут это.