Galaxy Z Fold 7, Flip 7 и Flip 7 FE дебютировали с Android 16 и прокачанным Galaxy AI

Все они работают на Android 16 с оболочкой One UI 8 и получили продвинутую версию Galaxy AI. Galaxy Z Fold 7 стал тоньше — всего 4,2 мм в раскрытом виде. Впервые в линейке — 200 Мп камера Samsung HP2, как у S25 Ultra. Улучшены и автономность: батарея теперь на 4400 мАч.

Flip 7 получил экран, который покрывает всю верхнюю половину корпуса. Внутри — чип Exynos 2500 и аккумулятор на 4300 мАч. Flip 7 FE — упрощённая модель с Exynos 2400 и 8 ГБ оперативной памяти.