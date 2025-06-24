Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 подорожают — утечка из Италии раскрыла новые цены

Информация обнаружена на сайте местного ритейлера под кодовыми названиями устройств: Q7 (Fold 7) и B7 (Flip 7). Galaxy Z Fold 7 с 256 ГБ памяти оценён в €2227, а версия на 512 ГБ — в €2309, что примерно на €200 дороже, чем стартовая цена прошлогодней модели. Указанные суммы включают 22% НДС, принятый в Италии.

Galaxy Z Flip 7 с 512 ГБ, согласно утечке, прибавит около €100 по сравнению с предшественником.

Хотя это пока неофициальные данные, рост цен выглядит правдоподобным на фоне слухов о выходе доступного Galaxy Z Flip 7 FE. Возможно, Samsung таким образом планирует расширить линейку — премиум-модели подорожают, а FE-версия станет более массовой альтернативой.