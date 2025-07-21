Galaxy Z Fold 8 станет дешевле, но потеряет премиальные материалы корпуса

Такой шаг позволит снизить себестоимость устройства, но повлияет на его прочность и премиальный статус. Ранее CFRP уже применялся в Galaxy Z Fold 3 и Fold 6, так что полным «даунгрейдом» это назвать нельзя.

Однако титан, помимо прочности, придает устройству премиальный внешний вид, и его замена на пластик может быть воспринята рынком как упрощение.

Причиной изменения стали сложности с поставками титана из-за торговых ограничений и роста себестоимости на фоне мировой экономической ситуации.

Galaxy Z Fold 8 ожидается в 2026 году и может стать первым шагом Samsung к более массовому распространению своих складных смартфонов за счет снижения цен.

При этом пока нет официального подтверждения изменений, поэтому к информации стоит относиться с осторожностью.