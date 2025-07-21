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Опубликовано 21 июля 2025, 20:58
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Galaxy Z Fold 8 станет дешевле, но потеряет премиальные материалы корпуса

Samsung, похоже, планирует сделать следующий Galaxy Z Fold 8 более доступным, но ценой упрощения материалов корпуса.
По данным издания The Elec, компания рассматривает отказ от титановой задней панели, использованной в Galaxy Z Fold 7, в пользу композитного материала — пластика, армированного углеволокном (CFRP).
Galaxy Z Fold 8 станет дешевле, но потеряет премиальные материалы корпуса
© Ferra

Такой шаг позволит снизить себестоимость устройства, но повлияет на его прочность и премиальный статус. Ранее CFRP уже применялся в Galaxy Z Fold 3 и Fold 6, так что полным «даунгрейдом» это назвать нельзя.

Однако титан, помимо прочности, придает устройству премиальный внешний вид, и его замена на пластик может быть воспринята рынком как упрощение.

Причиной изменения стали сложности с поставками титана из-за торговых ограничений и роста себестоимости на фоне мировой экономической ситуации.

Galaxy Z Fold 8 ожидается в 2026 году и может стать первым шагом Samsung к более массовому распространению своих складных смартфонов за счет снижения цен.

При этом пока нет официального подтверждения изменений, поэтому к информации стоит относиться с осторожностью.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Складной смартфон
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#Samsung