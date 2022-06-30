Галя, у нас отмена: Xiaomi передумала выпускать фотофлагман Xiaomi 12 Ultra с камерой от Leica

Совсем скоро, 4 июля, китайский бренд проведёт масштабную презентацию. На ней нам покажут сразу три новых флагманских смартфона — Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra. И, судя по данным инсайдеров, именно эти устройства заменят так и невышедший Xiaomi 12 Ultra.

Сообщается, что изначально устройство должно было быть представлено ещё в марте-апреле 2022 года. Но по ряду причин, одной из которых является задержка выхода процессора Snapdragon 8+ Gen 1, смартфон решили не выпускать.

Напомним, что линейке Xiaomi 12S как раз приписывают использование новейшего чипа от Qualcomm, а также основную камеру, разработка которой проходила совместно со специалистами компании Leica.