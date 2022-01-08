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Где Apple расположит Face ID в iPhone 14 Pro

Пока это информация от инсайдеров
О том, что у будущих смартфонов iPhone 14 изменится дизайн, известно давно. В основном это предположения инсайдеров, но всё же, по некоторой информации от Apple, мысли инсайдеров отчасти подтверждается. Но до сих пор толком не понятно, где вендор расположит Face ID.
Где Apple расположит Face ID в iPhone 14 Pro

На этот раз также не обошлось без инсайдеров. В Twitter некто под ником DylanDKT разместил информацию о том, что флагманы iPhone 14 Pro получат заметные внешние отличия от существующих моделей: вырез в дисплее будет заменён вытянутым сквозным отверстием для фронтальной камеры, а модуль Face ID расположат под поверхностью экрана.

Эта информация согласуется с данными, которые в сентябре прошлого года привёл аналитик Минг-Чи Куо. По его словам, дисплеи моделей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max действительно получат отверстие для фронтальной камеры.

Такое решение поставит iPhone 14 Pro в один ряд со смартфонами на Android, которые уже давно заменили гигантскую «монобровь» аккуратными миниатюрными вырезами или отверстиями. Кроме того, это станет заметным отличием смартфонов линейки Pro от базового iPhone 14, который, как сообщается, сохранит «чёлку» от предыдущих моделей.

Источник: Aroged
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