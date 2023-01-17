Где можно будет «потыкать» новенькие Samsung Galaxy S23 ещё до официального релиза

Именно в них потенциальные покупатели и просто фанаты смогут опробовать предстоящую серию Galaxy S23 раньше официального релиза. В качестве городов для дебюта были выбраны Сан-Франциско, Лондон, Париж, Сингапур и Дубаи.

Но свою порцию удачи смогут заполучить и те любители смартфонов Samsung, которые живут Бангалоре, Бангкоке, Брюсселе, Далласе, Хьюстоне, Куала-Лумпуре, Лос-Анджелесе, Лондоне, Маниле, Мехико, Нью-Йорке, Пало-Альто, Шанхае, Сингапуре, Тайбэе, Токио, Торонто, Дюссельдорфе, Хельсинках, Милане и Сан-Паулу.

Именно в фирменных магазинах этих городов корейский гигант планирует открыть предварительный доступ к свежим флагманам.

Напомним, что анонс линейки Galaxy S23 ожидается 1 февраля в рамках Galaxy Unpacked. По слухам, в основу устройств ляжет кастомная версия топового чипа Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.