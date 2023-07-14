Где оказался новый 200-мегапиксельный Honor 90 в рейтинге смартфонов по качеству камер

В рейтинге смартфонов по качеству мобильной съёмки аппарат занял 57 место с результатом 122 балла. Хотя Honor 90 и оказался ниже флагманских моделей и даже некоторых конкурентов в своей ценовой категории, эксперты DxOMark отметили некоторые его достоинства.

Смартфон оснащён основной камерой с датчиками разрешением 200, 12 и 2 Мп. И в фотосъёмке Honor 90 получил 128 баллов. В то же время за видеосъёмку ему присвоили 126 баллов.

Также эксперты отметили высокую производительность устройства, особенно в фотоэкспозиции и автофокусе. Режим макросъемки также вызвал положительные впечатления, позволяя запечатлеть объекты с высокой детализацией.