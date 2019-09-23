Где посмотреть анонс новых флагманов Xiaomi

Помимо всем привычного сайта mi.com, на этот раз компания решила провести трансляцию и на официальном YouTube-канале бренда. Обычно китайский гигант прибегает к такому решению лишь в тех случаях, когда она анонсирует по-настоящему масштабное устройство. Оно и не удивительно — вряд ли анонс сразу двух флагманских смартфонов, да еще и с поддержкой новейшей технологии 5G, на пару с новым телевизором с поддержкой 8К-разрешения можно назвать маленьким анонсов.

Напомним, что в Mi 9 Pro 5G и Mi Mix Alpha ожидается процессор Snapdragon 855 Plus, поддержка мобильных сетей пятого поколения, возможно также в устройствах появится новая быстрая проводная и беспроводная зарядки. Что касательно телевизоров, то последние утечки твердят о том, что младшая версия на 55 дюймов получит лишь поддержку разрешения в 4К, но зато старшая все еще имеет шансы получить 8К-разрешение.