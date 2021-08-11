Где посмотреть анонс новых складных флагманов Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3

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Где посмотреть анонс новых складных флагманов Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3Бесплатно и без SMS
Уже сегодня, через несколько часов, Samsung проведёт долгожданную презентацию Galaxy Unpacked. На ней нас ждёт множество интересных новинок, в том числе флагманские смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3.
В честь предстоящего мероприятия, южнокорейский IT-гигант запустил трансляцию на своём YouTube-канале. Зайдя на неё, любой желающий сможет стать свидетелем анонса не только складных телефонов бренда, но также «умных» часов Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic и беспроводных наушников Galaxy Buds 2, которым приписывают функцию активного шумоподавления.
Что интересно, накануне в Instagram-аккаунте появилось изображение доступного флагмана Samsung Galaxy S21 FE. Возможно, его также представят в рамках грядущего Unpacked.
Само мероприятие пройдёт в 17:00 по московскому времени.