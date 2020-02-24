Где посмотреть первые крупные презентации Huawei и Honor в 2020 году онлайн

Так, Huawei, если верить последним утечкам, представит сразу три новых устройства: смартфон, планшет и ноутбук. В качестве нового мобильного телефона выступит улучшенная версия первого гибкого смартфона компании — Huawei Mate Xs. Отличительными особенностями новинки, в сравнении с предшественником, должны стать усовершенствованный шарнирный механизм, более свежий процессор Kirin 990 со встроенной поддержкой 5G, а также более качественный дисплей производства Samsung. По планшету и ноутбуку пока никакой информации нет, но если опираться на официальный постер мероприятия, то, скорее всего, нас ждет анонс самого безрамочного ноутбука за всю историю Huawei. Также, судя по все тому же постеру, в рамках мероприятия нам также покажут и что-то из мира “умного” дома. Саму презентацию можно будет посмотреть, пройдя по этой ссылке.