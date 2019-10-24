Телефоны
Сегодня 08:58
Где посмотреть презентацию бюджетных Honor 9X в России?
Публикуем ссылку для просмотра мероприятия
Уже сегодня в России покажут Honor 9X, который уже успел стать бестселлером в Китае. Для вашего удобства мы решили найти, где можно будет посмотреть трансляцию мероприятия в интернете.
Известно, что в отличии от китайской версии, которая оснащена двойной камерой, европейская имеет камеру с тремя модулями с разрешениями на 48, 8 и 2 Мп, а фронтальная камера равна 16 Мп. Смартфон будет работать на базе Kirin 710F, с 6,59 дюймовым Full HD+ экраном. Аппарат оснащен актуальным NFC модулем и портом USB-C.
Предполагаемая стоимость устройства составляет 220- 240 евро. Более подробно о спецификации смартфонов, российских ценах, а также дате начала продаж узнаем из презентации, которая начнется в 11:30 по Москве:
Самое читаемое