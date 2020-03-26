Где посмотреть презентацию флагманских смартфонов Huawei P40 на русском языке

Напомним, что “старшая” модель — Huawei P40 Pro — будет работать на базе флагманского процессора Kirin 990, оснащаться 6,58-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Емкость аккумулятора смартфона равняется 4 200 мАч, оперативной памяти же в нем будет 8 ГБ, в то время как постоянной до 256 ГБ. Основная камера Huawei P40 Pro будет представлять из себя модуль с тремя датчиками с разрешением 50, 40 и 12 Мп, а также датчик глубины.

“Младшая” Huawei P40 будет основано на том же железе, что P40 Pro, но получит лишь 6,1-дюймовый OLED дисплей, до 128 ГБ постоянной памяти, а 40 и 12 Мп датчики будут заменены на 16 и 8 Мп соответственно. Обе версии будут работать на базе Android 10 AOSP, а это значит, что чуда не случилось и новинки не получат поддержку Google сервисов.

Как мы уже говорили ранее, трансляция начнется в 16:00 по московскому времени, а посмотреть ее можно будет перейдя по ссылке.