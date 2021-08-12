Где посмотреть презентацию нового флагманского смартфона Honor Magic 3 на русском языке

Но где же посмотреть саму презентацию, да ещё и на русском языке? Для этого достаточно перейти по ссылке ближе к моменту старта мероприятия.

Отметим, что Honor Magic 3 должен стать первым истинным флагманом компании после отделения от Huawei. В основу смартфона ляжет чип Snapdragon 888+ и некая «передовая» камера.

Что интересно, более ранние утечки говорили о том, что сегодня покажут сразу два аппарата — Honor Magic 3 и Honor Magic 3 Pro. Чем именно будут отличаться друг от друга модели — неясно. Скорее всего, количество модулей в основной камере и, возможно, размером дисплея.

Так это или нет — узнаем уже совсем скоро. На момент выхода новости, до старта презентации осталось менее трёх часов.