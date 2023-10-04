Где посмотреть презентацию новых смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro, а также смарт-часов Pixel Watch

Презентация начнется в 17:00 по московскому времени. Отметим, что по слухам, Pixel 8 получит 6,17-дюймовый OLED-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

В то же время Pixel 8 Pro будет оснащён 6,7-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением QuadHD+ и частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Основная камера Pixel 8 Pro будет состоять из трёх модулей: 50-мегапиксельной основной, 48-мегапиксельного телеобъектива с 5-кратным оптическим зумом и 48-мегапиксельной ультраширокоугольной камеры.

Что касается цен, то ожидается, что стоимость Pixel 8 начнётся от $700, а Pixel 8 Pro будет стоить от $900.

Что же до Pixel Watch 2, то часы сохранят круглый дизайн прошлогодней модели, но получат обновлённую платформу Snapdragon W5+ Gen 1 и поддержку Ultra-wideband (UWB) связи.

Саму презентацию можно посмотреть на официальном YouTube-канале Google, прейдя по ссылке.