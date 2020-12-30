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Где скачать новейшую MIUI 12,5 уже сегодня?
Но стоит помнить, что она сейчас очень нестабильна и крайне не рекомендуется для установки
28 декабря Xiaomi представила не только флагманский смартфон Mi 11, но и улучшенную версию своей оболочки — MIUI 12,5. И у многих сразу после презентации возник вопрос: а можно ли скачать её уже сейчас? И у нас есть ответ на этот вопрос.
MIUI 12,5 находится на этапе тестирования, причём лишь на территории Китая. Но несмотря на это, ресурс XDA-Developers любезно поделился необходимыми ссылками и файлами со всеми желающими. На их сайте можно найти новую версию MIUI для всех устройств, которые входят в первую волну тестирования. В их числе Xiaomi Mi 10 Ultra, Mi 9, Mi 9 SE и т.д.
Стоит отметить, что данная процедура возможна лишь на устройствах с разблокированным загрузчиком! Если для вас эти слова ничего не значат, лучше воздержаться от установки MIUI 12,5 вручную и дождаться появления стабильной версии.