Где скачать новейшую MIUI 12,5 уже сегодня?

MIUI 12,5 находится на этапе тестирования, причём лишь на территории Китая. Но несмотря на это, ресурс XDA-Developers любезно поделился необходимыми ссылками и файлами со всеми желающими. На их сайте можно найти новую версию MIUI для всех устройств, которые входят в первую волну тестирования. В их числе Xiaomi Mi 10 Ultra, Mi 9, Mi 9 SE и т.д.

Стоит отметить, что данная процедура возможна лишь на устройствах с разблокированным загрузчиком! Если для вас эти слова ничего не значат, лучше воздержаться от установки MIUI 12,5 вручную и дождаться появления стабильной версии.