Geekbench: грядущий субфлагман Samsung Galaxy S23 FE получит процессор от Galaxy S22

Так, по данным Geekbench, прототип грядущего Galaxy S23 FE прошёл проверку под модельным номером SM-S711B. В его основе лежал SoC Exynos 2200 и 8 ГБ оперативной памяти. При этом на устройстве также была предустановлена Android 13.

Отметим, что Exynos 2200 уже использовался ранее в моделях линейки Galaxy S22 в Европе. В 2023 году серия перешла на Snapdragon 8 Gen 2, оставив, по всей видимости, фирменный чип для грядущего субфлагмана.

Напомним, что прошлая модель линейки — Galaxy S21 FE — была выпущена в январе 2022 года в двух версиях: одна с процессором Snapdragon 888, а другая с Exynos 2100. Когда состоится анонс новинки — пока неизвестно.