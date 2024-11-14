Geekbench опубликовал результаты тестирования ИИ в глобальной версии Xiaomi 15

Тестирование смартфона проводилось пока только по части AI, при этом для тестов использовался только центральный процессор, без участия графического чипа и нейропроцессора. Поэтому портал GSMArena отмечает, что тесты вряд ли отражают реальную производительность устройства.

Глобальный Xiaomi 15 в базовой комплектации оснащён SoC Snapdragon 8 Elite, ОЗУ — 12 ГБ, ОС Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0. Индекс смартфона в бенчмарке 24129PN74G.