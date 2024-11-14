Geekbench опубликовал результаты тестирования ИИ в глобальной версии Xiaomi 15

Опубликовано 14 ноября 2024, 00:001 мин.
Geekbench опубликовал результаты тестирования ИИ в глобальной версии Xiaomi 15Пока это сырые данные
Бенчмарк Geekbench опубликовал первые и, по существу, «сырые» тесты глобальной версии флагмана Xiaomi 15 в базовой комплектации. В Китае эта модель уже продаётся, на мировом рынке, по слухам, окажется в марте 2025 года.
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Тестирование смартфона проводилось пока только по части AI, при этом для тестов использовался только центральный процессор, без участия графического чипа и нейропроцессора. Поэтому портал GSMArena отмечает, что тесты вряд ли отражают реальную производительность устройства.
Глобальный Xiaomi 15 в базовой комплектации оснащён SoC Snapdragon 8 Elite, ОЗУ — 12 ГБ, ОС Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0. Индекс смартфона в бенчмарке 24129PN74G.
Источник:GSMArena
Автор:Андрей Кадуков