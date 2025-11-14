Geekbench опубликовал результаты тестов предстоящего Poco F8 Pro

В многоядерном тесте модель набрала 8494 балла, что на 38% больше, чем на устройствах RedMagic Astra или Razr 60 Ultra на базе того же Snapdragon 8 Elite. По сравнению с Poco F7 Pro прирост мощности наблюдался на уровне 10% — за счёт графического процессора Qualcomm Oryon Gen 2.

Нужно учитывать, что тесты проводились на предрелизной прошивке, поэтому финальные цифры могут подрасти.

В Geekbench отметили, что чипсет Snapdragon 8 Elite с ядрами Oryon Gen 2 обеспечивает топовую производительность для игр и ИИ-задач. Однако другие спецификации пока не раскрываются. По слухам, ожидается, что Oppo F8 Pro станет глобальной версией Xiaomi Redmi K90 Pro Max.