Geekbench: раскладушка Galaxy Z Flip 7 с Exynos 2500 набрала меньше, чем фирменный чип Xiaomi XRING O1

Это первый массовый смартфон Samsung с процессором на столь тонком техпроцессе. Правда, это не спасло новинку от разочаровывающих результатов.

В одноядерном тесте Geekbench 6 устройство набрало 2012 баллов, а в многоядерном — 7563. Это заметно ниже не только по сравнению с актуальными чипами от Qualcomm, MediaTek и Apple, но даже слабее результатов Xiaomi XRING O1 — первого собственного чипа китайской компании.

Для сравнения, XRING O1 в тех же тестах показывает более 3000 и 9000 баллов соответственно. Более того, Exynos 2500 лишь немного опережает прошлогодний Snapdragon 8 Gen 3, установленный в Galaxy S24 и текущем Galaxy Z Flip 6.