Германия отказалась запрещать продажи iPhone по требованию Qualcomm

Прошедшая неделя завершилась поражением Qualcomm в суде Мюнхена в патентном деле против Apple. Четыре иска компании были отклонены судом и четыре отложены.

В результате, за Apple сохранено право продавать спорные модели iPhone в Германии. В данном случае иски касались патентов в отношении поисковых возможностей смартфонов.

Напомним, Apple и Qualcomm вовлечены в многолетнее судебное разбирательство. Apple обвиняет Qualcomm в недобросовестном лицензировании патентов, а Qualcomm обвиняет Apple в нарушении прав на интеллектуальную собственность.

Сама Apple ранее сообщила, что больше не будет поставлять смартфоны iPhone 7 и 8 в свои фирменные розничны магазины в Германии. Впрочем, они останутся в продаже у операторов и ритейлеров.