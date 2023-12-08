Гибкая раскладушка Galaxy Z Flip 6 получит более тонкие рамки вокруг дисплея

Информация, поступившая с южнокорейского блога Naver и цитирующая источник из компании, хотя и требует осторожного отношения, в целом соответствует предыдущим слухам и ожиданиям относительно грядущего релиза бренда.

Отмечается, что Galaxy Z Fold 6 претерпит изменения в соотношении сторон как внутреннего, так и внешнего дисплеев, а также станет легче. Однако упоминается, что складка на дисплее может стать более заметной.

Что касается Galaxy Z Flip 6, то ожидается, что внутренние рамки устройства станут тоньше, что является ответом на давние претензии пользователей к дизайну гибкой раскладушки Samsung. По слухам, внешний дисплей также изменится и станет значительно больше.

Напомним, что новые складные смартфоны Samsung ожидаются не раньше июля или августа 2024 года.