Гибкая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip получит уникальную для рынка функцию
Помимо того, что новинка будет очень похожа на недавно анонсированный Motorola RAZR 2019, она также получит очень необычную способность, которой на данный момент не может похвастать ни один другой гибкий смартфон. Речь идет о возможности работы, будучи открытым лишь наполовину, как показано на изображении ниже. Об этом рассказал главный редактор известного онлайн-ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, который в последние дни проявляет необыкновенную активность в вопросе утечек, связанных с новыми смартфонами Samsung.
Напомним, что официальный анонс как Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, так и Galaxy Z Flip ожидается уже 11 февраля — именно в этот день южнокорейский гигант в очередной раз попытается устроить мини-революцию в мире смартфонов.
Basically, it locks into this position and more than just the camera will be supported pic.twitter.com/nmD8sraRx2— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 22, 2020