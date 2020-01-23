Гибкая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip получит уникальную для рынка функцию

Помимо того, что новинка будет очень похожа на недавно анонсированный Motorola RAZR 2019, она также получит очень необычную способность, которой на данный момент не может похвастать ни один другой гибкий смартфон. Речь идет о возможности работы, будучи открытым лишь наполовину, как показано на изображении ниже. Об этом рассказал главный редактор известного онлайн-ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, который в последние дни проявляет необыкновенную активность в вопросе утечек, связанных с новыми смартфонами Samsung.