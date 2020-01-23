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Гибкая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip получит уникальную для рынка функцию

Ждем побольше подобных возможностей во всех будущих гибких смартфонах
Уже совсем скоро Samsung проведет презентацию, в рамках которой будет представлена линейка смартфонов Galaxy S20. Но помимо данной серии, на мероприятии покажут и первый гибкий смартфон компании, выполненный в форм-факторе раскладушки — Galaxy Z Flip. И судя по последним данным, устройству будет чем нас удивить.

Помимо того, что новинка будет очень похожа на недавно анонсированный Motorola RAZR 2019, она также получит очень необычную способность, которой на данный момент не может похвастать ни один другой гибкий смартфон. Речь идет о возможности работы, будучи открытым лишь наполовину, как показано на изображении ниже. Об этом рассказал главный редактор известного онлайн-ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, который в последние дни проявляет необыкновенную активность в вопросе утечек, связанных с новыми смартфонами Samsung.

Напомним, что официальный анонс как Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, так и Galaxy Z Flip ожидается уже 11 февраля — именно в этот день южнокорейский гигант в очередной раз попытается устроить мини-революцию в мире смартфонов.