Гибкая раскладушка Xiaomi в стиле Galaxy Z Flip 4 впервые засветился на фото

Более того, в Сети впервые всплыл внешний вид данного смартфона. Благодаря китайским инсайдерам, мы знаем, как будет выглядеть условный Xiaomi Mix Flip. Рендер можно увидеть чуть выше, на обложке новости.

Отметим, что данное изображение демонстрирует размещение задней камеры вертикального складного смартфона в верхней части, в то время как второй дисплей находится внизу.

Сам блок основной камеры состоит из трёх горизонтально расположенных объективов, а вспышка и другие маркировки находятся справа. Второй экран имеет достаточно большой размер, что, вероятно, обеспечит удобство использования.

Отметим, что складные смартфоны в форм-факторе раскладушки набирают популярность среди потребителей. Недавно, например, Motorola представила новое поколение своих флагманов в данном дизайне.