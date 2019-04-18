Гибкие смартфоны Samsung Galaxy Fold ломаются в руках первых пользователей

Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold пока ещё не поступил в открытую продажу, но журналисты уже получили в свои руки образцы для тестирования.

Каково же было удивление обзорщиков, когда смартфоны начали ломаться у них в руках буквально через пару дней использования. Конечно, такие поломки нельзя назвать массовыми, но они настораживают. И под поломкой имеется ввиду не мелкая царапина на корпусе, а полный выход из строя внутренного гибкого дисплея, до неспособности отображать контент.