Гибкие смартфоны Samsung Galaxy Fold ломаются в руках первых пользователей

Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold пока ещё не поступил в открытую продажу, но журналисты уже получили в свои руки образцы для тестирования.
Каково же было удивление обзорщиков, когда смартфоны начали ломаться у них в руках буквально через пару дней использования. Конечно, такие поломки нельзя назвать массовыми, но они настораживают. И под поломкой имеется ввиду не мелкая царапина на корпусе, а полный выход из строя внутренного гибкого дисплея, до неспособности отображать контент.
Компания Samsung отреагировала на жалобы в сети официальным заявлением: Ограниченное количество ранних образцов Galaxy Fold было предоставлено СМИ для ознакомления. Мы получили несколько отчетов о главном дисплее на предоставленных образцах. Мы тщательно исследуем их, чтобы определить причину проблем. Отдельно несколько человек сообщили об удалении верхнего слоя дисплея, что привело к повреждению экрана. Основной дисплей Galaxy Fold имеет верхний защитный слой, который является частью структуры дисплея, предназначенной для защиты экрана от непреднамеренных повреждений. Снятие защитного слоя или добавление клеящих веществ может привести к повреждению. Мы убедимся, что эта информация будет ясно донесена до наших покупателей.