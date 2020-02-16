Гибкие смартфоны Samsung и Motorola прошли краш тест

Сам краш тест проходил в несколько этапов, в первом из которых смартфоны были сброшены с высоты кармана брюк. Так, если в первые два падения устройства оставались невредимыми, то на третий раз стеклянный дисплей Galaxy Z Flip треснул.

На втором этапе блогер сбрасывал устройства все с той же высоты, но в раскрытом состоянии. Данный этап не выдержали уже оба смартфона: половина внутренней крышки Galaxy Z Flip покрылась трещинами, тогда как на матрице Motorola RAZR образовались битые пиксели. Однако стоит отметить, что экран Samsung Galaxy Z Flip, в силу защищенности корпусом рамки, остался невредимым.

В результате блогер резюмировал, что Galaxy Z Flip является более ударопрочным смартфоном, отметив, что пластиковый корпус Motorola RAZR легко справляется с падениями, но имеет хрупкий экран.