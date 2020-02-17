Гибкий дисплей Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого же закрытия

Так, один из пользователей сети сообщил, что его устройство сломалось буквально через считанные секунды после распаковки. По словам мужчины, он открыл коробку с устройством, убрал все транспортировочные пленки с Samsung Galaxy Z Flip, после чего захлопнул устройство так, как это сделал бы абсолютно любой другой пользователь — как это делалось во времена старых раскладушек времен Nokia. По итогу экран новенького смартфона Samsung просто-напросто треснул и пришел в негодность, причем случилось это буквально после первого же закрытия устройства.