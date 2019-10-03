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Гибкий Samsung Galaxy Fold стал самым дорогим серийным смартфоном в России

Но появился первее всех своих конкурентов
Компания Samsung официально объявила о старте педзаказов на территории России на свой новый флагманский смартфон — Samsung Galaxy Fold. Старт продаж начнется чуть позже.

Так, согласно данным, предоставленным Samsung, с 4 по 7 октября 2019 года смартфон можно будет предзаказать как на официальном сайте компании, так и в фирменных салонах Samsung, а также в розничной сети МВидео. Цена на Galaxy Fold составит 159 990 руб, а представлено устройство будет в двух расцветках: в серебряном и черном цветах. Вместе со смартфоном в комплекте будут идти беспроводные наушники Galaxy Buds, а также фирменный чехол, выполненный из кевлара. Официальный старт продаж первого гибкого смартфона Samsung назначен на 25 октября.

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Официальная "брошюра" от Samsung

Напомним, что компания анонсировала Galaxy Fold еще в начале года, вместе с Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e. Смартфон по первоначальным планам должен был выйти еще в апреле, но из-за возникших проблем с конструктивным браком устройства, дату начала продаж перенесли до момента решения имеющихся проблем.

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