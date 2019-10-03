Гибкий Samsung Galaxy Fold стал самым дорогим серийным смартфоном в России

Так, согласно данным, предоставленным Samsung, с 4 по 7 октября 2019 года смартфон можно будет предзаказать как на официальном сайте компании, так и в фирменных салонах Samsung, а также в розничной сети МВидео. Цена на Galaxy Fold составит 159 990 руб, а представлено устройство будет в двух расцветках: в серебряном и черном цветах. Вместе со смартфоном в комплекте будут идти беспроводные наушники Galaxy Buds, а также фирменный чехол, выполненный из кевлара. Официальный старт продаж первого гибкого смартфона Samsung назначен на 25 октября.