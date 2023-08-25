Гибкую раскладушку Oppo Find N3 Flip с камерой Hasselblad представят 29 августа

Этот уникальный гаджет не только сохранит вертикальный экран, но и впервые в этом сегменте получит тройную камеру.

Все три объектива будут размещены на одном большом круге и украшены логотипом Hasselblad, что намекает на значительные улучшения в фотографическом плане.

Событие также станет площадкой для дебюта Oppo Watch 4 Pro. Эти умные часы будут иметь слегка изогнутый экран и два варианта цветов. Смартфон уже был замечен в руках Шу Ци, популярной модели и актрисы из Китая.

Отметим, что произошедший преждевременный анонс стал предметом оживлённых обсуждений, и поклонники бренда с нетерпением ждут подробностей, которые, как ожидается, Oppo раскроет в ближайшие дни.